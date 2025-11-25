Desmantelados varios puntos de venta con 1.327 artículos falsificados en la comarca del Bajo Bidasoa - GUARDIA CIVIL

SAN SEBASTIÁN, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Gipuzkoa, en el marco de la operación 'Fake star', ha realizado en la comarca del Bajo Bidasoa un operativo coordinado dirigido a la detección y aprehensión de artículos presuntamente falsificados que estaban siendo ofertados en varios establecimientos comerciales de la zona. En total se han intervenido 1.327 artículos falsificados de reconocidas marcas internacionales.

En el dispositivo intervinieron especialistas fiscales y otras Unidades de la Comandancia de Gipuzkoa de la Guardia Civil, contando además con peritos especialistas en materia de falsificaciones que habían realizado con antelación valoraciones técnicas en estos comercios.

Durante las inspecciones fueron revisados cuatro establecimientos situados en la zona del barrio irundarra de Behobia y un establecimiento situado en Irun. El dispositivo permitió intervenir 1.327 artículos falsificados de reconocidas marcas internacionales.

Entre el material aprehendido destacan bolsos de las marcas Goyard, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, entre otras; ropa deportiva falsificada identificada con logotipos de Lacoste y Audi; calzado deportivo de Nike, Asics, New Balance, Adidas y The North Face; y relojes de alta gama, con imitaciones de modelos de Rolex y Richard Mille.

CASI 700.000 EUROS

El valor económico estimado del conjunto de los artículos intervenidos asciende, según tasación pericial, a 686.785 euros, calculado conforme al precio real de mercado de los productos originales de las marcas afectadas.

En relación con estos hechos, han sido investigadas cinco personas por un presunto delito contra la propiedad intelectual. Todo el material intervenido permanece bajo custodia policial para su análisis por parte de los peritos y se encuentra a disposición del órgano judicial.

Agentes especializados de la Sección de Fiscal y de Fronteras de Irun continuarán su investigación para determinar su origen, sus vías de distribución y su posible conexión con redes dedicadas a la importación y comercialización de falsificaciones.

Esta operación 'Fake Star' está centrada en detectar y luchar contra la comercialización de productos falsificados relacionados con el sector textil y calzado que afecten a marcas conocidas en toda Europa. Las diligencias instruidas serán remitidas al Juzgado número 2 de Irun, competente para la investigación de la causa.