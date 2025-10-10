Desmantelan en San Sebastián un piso de prostitución en condiciones de insalubridad y liberan a cinco mujeres

Tres personas de nacionalidad colombiana fueron detenidas, incluidas la principal responsable y su hijo, y el piso clausurado

SAN SEBASTIÁN, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado en San Sebastián un piso de prostitución en condiciones de insalubridad y libera a cinco mujeres víctimas de explotación sexual, que eran obligadas a vivir en condiciones de hacinamiento. Tres personas de nacionalidad colombiana ha sido detenidas, incluidas la principal responsable y su hijo.

Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de San Sebastián de la Policía Nacional han llevado a cabo la denominada 'Operación Cielo', una investigación centrada en la persecución de delitos contra la libertad sexual que ha culminado con la desarticulación de un piso de prostitución situado en la avenida Isabel II de la capital guipuzcoana.

La intervención policial permitió liberar a cinco mujeres que eran obligadas a ejercer la prostitución "en condiciones degradantes" y detener a tres personas de nacionalidad colombiana, entre ellas la presunta responsable del inmueble.

La operación comenzó en el mes de junio, cuando una mujer decidió prestar declaración y aportar información detallada sobre el funcionamiento del piso. Su testimonio resultó "clave", ya que coincidía con el conocimiento previo que se tenía de la existencia del local.

Según relató, las trabajadoras sexuales se veían obligadas a pernoctar todas juntas en una única habitación, sin apenas espacio para moverse, y a permanecer disponibles las 24 horas del día para atender a los clientes. Solo se les permitía salir un máximo de dos horas diarias, siempre acompañadas de otra compañera.

La testigo también explicó que el inmueble se encontraba en condiciones insalubres, "infestado de cucarachas y otros insectos", hasta el punto de que recientemente fue necesario realizar una fumigación. Entre otros muchos detalles, señaló que la responsable del piso se apropiaba del 50% de los beneficios de cada servicio sexual, que se cobraban tanto en metálico como a través de plataformas de pago digital.

"DESPÓTICO Y HUMILLANTE"

Los investigadores contaron semanas después con la declaración de otra trabajadora y confirmó con exactitud todos los extremos ya relatados. Ambas coincidieron en que la gestora del local ejercía un trato "despótico y humillante", obligándolas a satisfacer cualquier práctica solicitada por los clientes al tiempo que manifestaron que, de forma paralela a los servicios sexuales, a los clientes que así lo demandaban se les suministraban algunas drogas.

Tras obtener el testimonio de una tercera víctima y una vez consolidadas las sospechas, los investigadores solicitaron autorización judicial para proceder al registro del domicilio y a su clausura cautelar al Juzgado de Instrucción número 5 de San Sebastián que concedió dicha autorización.

Durante el registro, los agentes comprobaron las condiciones de "hacinamiento extremo" en las que vivían las mujeres e intervinieron documentación que reflejaba un "control exhaustivo" de la actividad sexual, incluidas hojas de registro donde se anotaban todos los servicios prestados.

También se constató la existencia de cámaras de vigilancia en distintas estancias, como el pasillo, la cocina e incluso la habitación donde dormían las víctimas.

Como resultado de la operación fueron liberadas cinco mujeres que se encontraban en el interior del inmueble en el momento de la entrada y registro, y detenidas tres personas como presuntos autores de delitos contra la libertad sexual así como posibles responsabilidades derivadas del tráfico de drogas vinculado a la actividad del prostíbulo.

DETENIDOS

La presunta responsable del piso, su hijo y una colaboradora encargada de las tareas de control -todos de nacionalidad colombiana y residentes en Gipuzkoa- tras ser detenidos y una vez se finalizó el atestado policial, fueron puestos a disposición judicial.

Examinadas las diligencias y una vez fueron escuchados en declaración, el magistrado decretó su puesta en libertad y, para la madre y el hijo, la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio español y la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado.

Además de las cinco mujeres liberadas en el registro, la investigación policial permitió identificar a otras cinco víctimas que también habían sido explotadas en el mismo domicilio.

Gracias a la colaboración de las víctimas y al trabajo coordinado con los órganos judiciales, se ha podido desarticular un "punto negro" de prostitución que operaba desde hacía años en pleno centro de San Sebastián, en condiciones de insalubridad y sometiendo a las mujeres a una situación de control absoluto.

La delegada del Gobierno de España en el País Vasco, Marisol Garmendia, se ha felicitado por el éxito de esta operación y ha subrayado que "este tipo de esclavitud en pleno siglo XXI es inadmisible e intolerable", al tiempo que ha agradecido "el desempeño de la Policía Nacional para combatirlo".