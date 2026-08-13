Desplazamientos hacia la montaña para ver el fenómeno causaron nueve rescates en Euskadi

Numerosas personas observan el eclipse en Basauri (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Atención de Emergencias SOS Deiak-112 registró este pasado miércoles once incidencias relacionados con el eclipse, de las que ocho fueron rescates de montaña, entre las seis de la tarde y las diez de la noche, en Jaizkibel, Aiako Harria, Aizkorri, dos en Olarizu, Ibarra, Xoxote (Azpeitia) y Gorliz, y un salvamento en aguas interiores en el embalse de Maroño. Además, hubo un salvamento en el litoral-costa en Gorliz y una asistencia sanitaria en Ea.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el tráfico en las carreteras vascas transcurrió ayer sin incidencias destacables, a pesar de los desplazamientos extraordinarios registrados hacia diferentes puntos de Euskadi con motivo del eclipse solar.

Durante las horas previas al eclipse, los desplazamientos por carretera se produjeron de forma escalonada, lo que permitió que no se registraran retenciones significativas.

No obstante, la elevada afluencia de vehículos y personas obligó a realizar cortes de tráfico en diferentes puntos de los tres territorios históricos. En Álava, a las 19.32 horas se cortó la A-2124 debido a la afluencia de personas al puerto de Herrera. En Bizkaia se realizaron cortes en la salida de la A-8 hacia Kobaron, a las 19.18 horas; en los accesos a los aparcamientos de Kobetas y Pagasarri, a las 19.48 horas; y en el acceso al Balcón de Bizkaia, a las 19.54 horas.

Por su parte, en Gipuzkoa se registraron cortes en la GI-3440, la carretera de Jaizkibel, a las 18.41 horas; en la GI-3421, en la carretera a la ermita de Izaskun, en Tolosa, a las 19.54 horas; en la GI-3750, de acceso a Elosu, a las 19.55 horas; en la N-634, de acceso al parking de Zarautz, a las 20.23 horas; y en la GI-3392, en la subida a Askizu, a las 20.23 horas.

PRINCIPALES RETENCIONES, TRAS EL ECLIPSE

Una vez finalizado el eclipse, las principales retenciones comenzaron a registrarse a partir de las 22.00 horas, coincidiendo con el regreso de las personas que se habían desplazado para ver el fenómeno astronómico.

Las principales retenciones de la jornada se registraron en Gipuzkoa, en la AP-8 en sentido Francia, coincidiendo con el regreso de numerosos vehículos al otro lado de la frontera, donde se alcanzaron hasta 7 kilómetros de retenciones en el peaje de Zarautz. En Álava, las mayores retenciones se dieron en el acceso a Vitoria-Gasteiz desde la A-1 a la N-622, y en Bizkaia se sucedieron retenciones en La Avanzada, así como en la AP-8, en el peaje de Iurreta y a la altura de Berriz.

A pesar del comportamiento excepcional del tráfico, la circulación fue recuperando progresivamente la normalidad y no se produjeron incidencias de especial relevancia.

Por otro lado, el servicio especial de grúas ligeras desplegado durante la tarde-noche de ayer realizó un total de seis rescates. Cuatro de ellos tuvieron lugar en Bizkaia, todos por averías, mientras que en Gipuzkoa se realizaron dos asistencias, una por avería y otra por accidente sin heridos.