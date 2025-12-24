Se desprende parte del muro del parque de La Huella de Bilbao

Tramo del muro en el parque de la Huella de Bilbao colapsado. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao acometerá obras de refuerzo estructural o reposición de un muro del parque de La Huella, en Artxanda, en el que se ha detectado "inestabilidad", lo que ha provocado "el colapso parcial de un tramo". El entorno afectado ha sido vallado y acordonado y los trabajos darán comienzo "en cuanto el proyecto esté finalizado".

Según ha informado en un comunicado, el Consistorio bilbaíno ha activado una actuación preventiva en el parque de la Huella, en Artxanda, tras "detectarse inestabilidad" en el muro de mampostería primitivo perimetral, que ha provocado "el colapso parcial de un tramo".

La incidencia fue comunicada y detectada por el Área de Servicios el pasado 9 de diciembre y, tras una inspección técnica realizada ese mismo día, se constató el desprendimiento de unos cinco metros del muro, así como la presencia de fisuras y abombamientos en zonas adyacentes, que "evidencian un deterioro progresivo de la estructura".

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha procedido al vallado y acordonamiento del entorno afectado, tanto en el paseo superior como en la zona inferior, con el fin de garantizar la seguridad de las personas usuarias del parque y evitar riesgos mientras se adoptan "las medidas definitivas".

Paralelamente, se ha solicitado a una empresa especializada la elaboración de un estudio geológico-geotécnico para analizar el estado del muro y del talud sobre el que se asienta.

280 METROS

El informe técnico señala que la estructura, que carece de mortero de unión entre los bloques y de información detallada sobre su cimentación, presenta una longitud total aproximada de 280 metros que deberá ser inspeccionada en su conjunto, según ha explicado el Ayuntamiento.

A partir de las conclusiones de este estudio, se redactará el proyecto de refuerzo estructural o reposición del muro, que permitirá "intervenir por fases, atendiendo a criterios técnicos y de seguridad". Las obras se iniciarán "en cuanto el proyecto esté finalizado".