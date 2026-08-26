Destinan 72.000 euros a la participación de galerías de arte en ferias internacionales para promocionar artistas vascos

BILBAO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco destinará 72.000 euros para financiar la participación de galerías de arte en ferias internacionales de arte que tengan lugar fuera de Euskadi durante 2025, con el fin de difundir la obra de artistas vascos. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el próximo 25 de septiembre.

Serán subvencionables como gastos derivados del proyecto presentado en el marco de la asistencia a las ferias el coste de alquiler de stand y los gastos de trasporte de obra de artistas vascos o vascas. Se subvencionarán aquellas ferias para las que la persona solicitante acredite que su participación ha sido aceptada por parte del órgano gestor de la misma, según recogen las bases de la convocatoria de subvenciones.

El importe de las subvenciones que se concedan alcanzará, por feria y galería, el 75% de los costes admitidos, sin rebasar el máximo de 12.000 euros para las ferias europeas, 20.000 euros para las ferias americanas y asiáticas; y 6.000 euros para otras ferias internacionales. La suma de todas las subvenciones por persona o entidad solicitante no superará la cantidad de 50.000 euros.