Desviados un total de seis vuelos en el aeropuerto de Loiu este sábado por la niebla

BILBAO 27 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un total de seis vuelos con destino al aeropuerto de Loiu han tenido que ser desviados por la niebla reinante durante la mañana de este sábado, cinco de ellos al aeropuerto de Santander y uno al de Madrid-Barajas, sin que se hayan registrado mayores incidencias.
Según han trasladado fuentes de Aena a Europa Press, no se prevén más modificaciones porque las condiciones meteorológicas han mejorado lo suficiente para mantener la actividad con normalidad.
Los vuelos que han visto modificada su trayectoria han sido los provenientes de Madrid (6.35 horas), Palma de Mallorca (6.51 horas), Barcelona (7.00 horas), Madrid (7.27 horas), Barcelona (8.35 horas) y Estambul (8.51 horas); este último ha sido desviado al aeropuerto de Barajas en Madrid.