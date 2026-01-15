Desvían por obras la carretera BI-735, a la altura de la parada de bus en el sentido ría, en Erandio Bekoa

BILBAO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de 'Acondicionamiento y mejora del camino de Arriaga a Sakoni y su intersección con la carretera Lutxana-Asua (BI-735)' obligan a desviar la carretera BI-735, a la altura de la parada de bus en el sentido ría, Erandio Bekoa (BI-735 Margen Dcha). La obra requiere ocupar el carril sentido Asua, por lo que se acondicionará el carril Bus como carril sentido Erandio (Rontegi), desvío que durará cuatro meses (del 23 enero al 23 mayo), según ha informado Spri.

El acondicionamiento del vial para esta fase de obra se ejecutará en dos fases. Esta noche está prevista la colocación de la señalización vertical (entre las 22.00 y las 8.00 horas). Aunque no vaya a suponer ninguna afección para el tráfico (se colocan desde el exterior) se ha decidido realizar la actuación de noche.

Las noches del 21-22 de enero y 22-23 de enero se llevará a cabo el fresado de lineas actuales, pintado de nuevas líneas, colocación de 'new jerseys' y captafaros, en horario nocturno. El desvío de carriles se prolongará del 23 de enero al 23 de mayo.