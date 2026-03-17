Detenida una captadora de "mulas" dedicada a la estafa del "hijo en apuros" tras una denuncia en Irun

Material incautado tras ser detenida una captadora de "mulas" dedicada a la estafa del "hijo en apuros" - ERTZAINTZA

SAN SEBASTIÁN, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza y la Policía Nacional han detenido este pasado martes en Riudoms (Tarragona) a una mujer que, presuntamente, realizaba estafas del tipo "hijo en apuros" por todo el Estado. En agosto del pasado año se presentó en la comisaría de Irun (Gipuzkoa) una denuncia por estafa a través de internet, mediante transferencias fraudulentas entre cuentas bancarias por un importe de 30.000 euros.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, la investigación se inició de forma conjunta en enero de este año, cuando se conformó un equipo de investigación, compuesto por agentes de la comisaría de Irun y de la Policía Nacional de Reus y de Murcia, al detectar denuncias de estafas en varios puntos del Estado con diversas similitudes y que apuntaban en la misma dirección.

En este tipo de estafas, la persona autora se hace pasar por un hijo o hija de la víctima, alegando algún problema urgente y manifestando que ese es su nuevo número de teléfono, para solicitarles posteriormente una transferencia de dinero con motivo de esa urgencia y necesidad.

En agosto de 2025 se presentó en Irun una denuncia por estafa a través de internet, mediante transferencias fraudulentas entre cuentas bancarias por un importe de 30.000 euros. La investigación permitió identificar a una mujer que ofrecía dinero a personas a cambio de cuentas bancarias, facilitando enlaces a grupos de redes sociales en los que daba instrucciones sobre cómo abrir las cuentas. Una vez abiertas, estas personas recibían cierta cantidad de dinero y perdían el control sobre las mismas.

ESTAFAD

La mujer que compraba las cuentas fue identificada como vecina de una localidad de Tarragona, por lo que se pasó la información al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado -CITCO-, donde se coordinó un operativo conjunto con Policía Nacional ya que estaban investigando a la misma por diferentes denuncias interpuestas en Reus, Murcia y Valencia. La cuantía total de las estafas denunciadas superaría la cantidad de 96.000 euros.

El pasado 10 de marzo se localizó a la mujer encargada de realizar las estafas en su domicilio de Riudoms, realizando una entrada y registro en el mismo por un delito de estafa continuada autorizada por el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Irun encargado de la instrucción. En la misma, se intervinieron un total de 3.400 euros en efectivo, un ordenador portátil, varios dispositivos móviles y gran cantidad de tarjetas telefónicas que eran utilizadas en las estafas.

La operación se ha saldado con la detención de la mujer, de 22 años, quien contactaba a través de redes sociales ofreciendo cantidades económicas a diferentes personas por la apertura y utilización de cuentas bancarias a sus nombres, lo que en argot policial se define como "mulas", donde los estafadores harían ingresar el dinero a las víctimas y así intentar evitar el rastro para los investigadores, dificultando su labor.

La operación continúa abierta, a la espera del análisis de la información contenida en el material intervenido, y no se descartan nuevas detenciones y la localización de más víctimas.