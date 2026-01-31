La detenida por matar a su pareja en Bilbao continúa en dependencias policiales

Traslado del cuerpo sin vida del hombre supuestamente asesinado por su mujer en Bilbao - David de Haro - Europa Press

BILBAO 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La mujer de 55 años detenida este pasado viernes en Bilbao acusada de matar a su pareja, un hombre de 67 años, en su domicilio del barrio de Uribarri, continúa bajo custodia policial a la espera de prestar declaración ante el juez, según han informado a Europa Press fuentes del Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos ocurrieron después de que la Ertzaintza recibiera un aviso sobre la comisión de un supuesto homicidio en un piso del barrio bilbaíno de Uribarri. Los agentes encontraron en el interior de la vivienda el cuerpo de un hombre con claros síntomas de haber sufrido una muerte violenta.

En el domicilio también se encontraba una mujer, de 55 años, quien afirmó que era la autora de la muerte de su pareja, por lo que fue detenida por un presunto delito de homicidio. La acusada continúa todavía en comisaría, a la espera de pasar a disposición judicial.