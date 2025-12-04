Detenida una mujer en Ordizia tras dar fuego a un tendedero y causar un incendio en el edificio

Archivo - Un camión de bomberos - David de Haro - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido detenida en la localidad guipuzcoana de Ordizia tras dar fuego a los tendederos de una comunidad y amenazar a sus vecinos con la colocación de un artefacto explosivo.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos tuvieron lugar el pasado sábado en una comunidad de vecinos de Ordizia cuando la arrestada, vecina del inmueble dio fuego al tendedero del piso superior, propagándose el fuego entre las distintas plantas.

Los agentes que acudieron al lugar comprobaron los daños en los tendederos de las cinco plantas del edificio y recogieron información de lo sucedido ese día y en fechas anteriores, centrando la investigación en una de las vecinas.

Posteriormente a estos hechos, la investigada, de 49 años de edad, continuó amenazando a los vecinos con la colocación de algún artefacto explosivo.

Finalmente, la implicada, fue detenida este pasado miércoles acusada de los delitos de daños por incendio y amenazas. La arrestada fue conducida a dependencias policiales y este jueves pasará a disposición judicial.