Detenida en Santurtzi por cometer estafas a comerciantes de licores por más de 110.000 euros

BILBAO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 56 años de edad fue detenida este pasado lunes en Santurtzi (Bizkaia) por intento de estafa tras haber comprado de manera fraudulenta botellas de licor por un importe de 25.000 euros en un comercio de Vitoria-Gasteiz. Días antes, la detenida había logrado consumar otra estafa de un importe de 88.000 euros en licores adquiridos en otro comercio de San Sebastián, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

La Ertzaintza tuvo conocimiento este pasado lunes, a través de una denuncia, de que un comercio especializado de la capital alavesa había recibido un pedido telefónico sospechoso de botellas de licor por un importe de 25.000 euros, realizado por una mujer que aludía a que tenía un evento importante y necesitaba el pedido de forma urgente, justificando el pago con trasferencias bancarias presuntamente falsas. Dicho pedido iba a ser entregado por la tarde en la localidad vizcaína de Santurtzi.

Desde la comisaría de Vitoria-Gasteiz se procedió a la apertura de una investigación descubriendo que esta mujer, con el mismo 'modus operandi', había logrado días antes finalizar otra estafa, tras conseguir botellas de licor por un importe cercano a los 88.000 euros, adquiridas fraudulentamente en otro comercio de San Sebastián.

Por ello, los agentes investigadores de la comisaría de Vitoria-Gasteiz se desplazaron hasta Santurtzi y establecieron un operativo que dio como resultado la detención de una mujer que recogió las cajas con las correspondientes botellas cuando le fueron entregadas por el transportista. Además, procedieron a la identificación e imputación de los mismos hechos a un menor de edad que acudió con ella al lugar.

La mujer, de 56 años y con numerosos antecedentes policiales, fue trasladada a dependencias policiales, donde ha permanecido hasta esta mañana tras ser puesta a disposición judicial.