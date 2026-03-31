Detenidas en Bilbao dos mujeres con 26 reclamaciones judiciales por robos

Coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS

BILBAO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres en Bilbao, con 26 reclamaciones judiciales en vigor, que presuntamente forman parte de un grupo criminal itinerante dedicado principalmente cometer robos y hurtos con el método del 'abrazo' en todo el Estado.

Según han informado este martes desde la Policía Nacional, efectivos adscritos al Grupo de Delincuencia Organizada de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Bilbao procedieron el pasado mes de febrero, en un control rutinario, a la identificación de dos mujeres que contaban, según descubrieron una vez cotejados sus datos personales, una de ellas con 11 reclamaciones y la otra 15 reclamaciones judiciales vigentes.

Por ello, procedieron a su traslado a las dependencias policiales de la Jefatura Superior del País Vasco en Bilbao. Tras cotejar todos sus datos y ser identificadas plenamente en dependencias policiales, se comprobó que una de las dos identificadas era la misma persona que había sido detenida en enero del 2025 y a la que en aquel momento le constaban otras 28 reclamaciones judiciales relacionadas con el mismo tipo de delitos.

Las dos arrestadas tenían reclamaciones judiciales (un mandamiento que la autoridad judicial emite para asegurar la comparecencia de una persona sometida a un proceso penal) que "abarcan toda la geografía nacional", como Madrid, Granada, Santander, Málaga, Alicante, Córdoba, Zaragoza, Valencia, Marbella, Pamplona o A Coruña, entre otros.

En estos casos, ha destacado la Policía Nacional, estas reclamaciones judiciales constituyen "una herramienta fundamental al servicio de las Fuerza y Cuerpos de Seguridad a la hora de localizar o detener a quienes mantienen cuentas pendientes con la justicia".

EN LIBERTAD CON CARGOS

Las dos detenidas, menores de 30 años, cuentan con numerosos antecedentes policiales por delitos relaciones con el hurto o robo cometido por el método del 'abrazo cariñoso' o 'amorosos', por lo que, en opinión de los investigadores, "formarían parte de un grupo criminal organizado que operaría en toda la geografía nacional".

Una vez la unidad policial finalizó los correspondientes atestados, las detenidas pasaron a disposición judicial y posteriormente quedaron en libertad con cargos.