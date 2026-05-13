Detenidas en Sondika (Bizkaia) por robos en viviendas cometidos en Getxo y Plentzia

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BILBAO 13 May. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres de 22 y 25 años han sido detenidas en Sondika (Bizkaia), acusadas de cometer robos en viviendas radicadas en las localidades vizcaínas de Getxo y Plentzia.

Según ha recordado la Ertzaintza, los robos se produjeron el pasado 20 de abril en tres viviendas, dos de ellas en el término municipal de Getxo, en los barrios de Algorta y Neguri, y una tercera en la localidad de Plentzia.

La información aportada en las denuncias apuntan a que estos asaltos se produjeron mientras los ocupantes de las viviendas se encontraban ausentes. En uno de los casos llegaron a forzar la cerradura de la puerta y a arrancar el bombín. En los otros dos, las puertas no presentaban daños.

La Ertzaintza ha asegurado que varias de las estancias de las tres viviendas estaban revueltas, con cajones y puertas de muebles abiertos y desordenados. Los moradores de las casas aseguraron a la Policía que echaban en falta, principalmente, piezas de joyería, dinero y algún dispositivo electrónico.

Tras las investigaciones de la Ertzaintza, los agentes relacionaron a dos mujeres por su presunta implicación en los delitos. A última hora de este pasado lunes, ambas fueron localizadas en un establecimiento hotelero situado en Sondika.

Se trata de dos mujeres, de 22 y 25 años, que ocultaban entre sus ropas y en el interior de calcetines anudados, diversas herramientas, entre ellas, tres destornilladores y una llave inglesa. También se les requisó unas tijeras, una linterna, una pinza, un rotulador y dos piezas de plástico recortado, supuestamente utilizadas para la apertura de las puertas de acceso a los inmuebles mediante "resbalón".

Ambas fueron detenidas acusadas de cometer robos con fuerza en domicilios. Este pasado lunes se procedió al registro de la habitación del hotel de Sondika en la que ambas se hospedaban.

Las arrestadas pasarán a disposición judicial, una vez concluidas las diligencias policiales. La Ertzaintza mantiene la investigación por la posible implicación de las detenidas en otros hechos similares.