Detenido por agredir a un policía el conductor de un patinete que circulaba en sentido contrario en Vitoria-Gasteiz

VITORIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 28 años ha sido detenido por la Policía Local en Vitoria-Gasteiz acusado de propinar un cabezazo al agente que le dio el alto por circular con un patinete en sentido contrario.

Los hechos se produjeron alrededor de las ocho y media de la tarde de este pasado miércoles, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana en el Casco Viejo observó el conductor de un patinete circulaba en sentido contrario, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Cuando los agentes le fueron a dar el alto para denunciarle por una infracción de tráfico, el joven se dio a la fuga. Tras ser interceptado, golpeó con la cabeza a unos de los policías, por lo que fue detenido como presunto autor de un atentado a agentes de la autoridad.