Detenido en Bilbao acusado de agredir sexualmente a una mujer en la calle

BILBAO 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 26 años de edad ha sido detenido en Bilbao durante la noche de este pasado jueves acusado de agredir sexualmente a una mujer en la vía pública. La agresión ha ocurrido en el Casco Viejo y la detención en el barrio de Bilbao La Vieja, hasta donde el detenido persiguió a la víctima.

Según ha informado a Europa Press el Departamento de Seguridad, patrullas de Protección Ciudadana de la Ertzaintza recibieron, sobre las 22.45 horas, un aviso para que se dirigieran a un bar de la zona de Bilbao la Vieja, donde, según testigos, un hombre intentaba agredir a una clienta. Al parecer, el varón le había perseguido hasta el establecimiento desde el Casco Viejo.

Los agentes interceptaron al hombre y escucharon diversos testimonios que afirmaban que el varón había conocido horas antes a la mujer. En una calle del Casco Viejo se habría abalanzado sobre ella y, de manera violenta, le habría realizado tocamientos en zonas íntimas.

La víctima fue trasladada al Hospital de Basurto para ser atendida, mientras que el presunto autor fue detenido por la Ertzaintza por su supuesto delito de agresión sexual. Una vez concluidas las diligencias policiales, será puesto a disposición judicial.