Detenido en Bilbao un integrante de Herri Norte por agredir a un ultra del Betis en Alcorcón

BILBAO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un integrante de Herri Norte Taldea ha sido detenido en Bilbao por agredir, junto a un miembro del Alkor-Hooligans, a un aficionado ultra del Real Betis Balompié el pasado 15 de julio en Alcorcón. El arresto, bajo las acusaciones de un delito de odio, lesiones y fuerza con violencia, se produjo el pasado 13 de octubre en el barrio de Santutxu.

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos se produjeron cuando dos seguidores radicales de equipos de futbol, uno de ellos integrante del Alkor-Hooligans, peña que acompaña en sus desplazamientos a la Agrupación Deportiva Alcorcón, y un miembro de la peña Herri Norte, vinculada a la afición del Athletic Club de Bilbao, agredieron a una persona que vestía una camiseta del Betis con las inscripciones 1907 Support y RBB Support, que corresponden al grupo ultra Supporter Real Betis Balompié.

Según la Policía, estas aficiones se encuadran en "corrientes políticas diferenciadas y enfrentadas", ya que mientras que el Alkor-Hooligan y Herri Norte Taldea estan vinculados a "sectores de izquierda radical e incluso independentistas", los del Supporter Real Betis Balompié los estarían con la extrema derecha.

Los agresores insultaron, amenazaron y golpearon al aficionado del Betis, y le obligaron a desprenderse de la camiseta que llevaba. Posteriormente, la exhibieron como trofeo de la agresión.

La investigación policial llevó a detener inicialmente al seguidor del Alkor-Hooligans en la localidad madrileña de Alcorcón, mientras que el integrante de Herri Norte Taldea fue arrestado el pasado día 13 de octubre en el barrio bilbaíno de Santutxu, acusado de un delito de odio, lesiones y fuerza con violencia.