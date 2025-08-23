Detenido en Bilbao un joven de 18 años por agredir y herir a otro varón con una botella rota

BILBAO 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 18 años ha sido detenido en Bilbao la madrugada de este sábado acusado de agredir a otro varón con una botella rota y causarle diversas heridas en la espalda de las que ha tenido que ser atendido en el Hospital de Basurto.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el incidente se ha producido sobre las cuatro de la madrugada en el centro de la capital vizcaína. Patrullas de la Ertzaintza han sido informadas de una agresión entre varias personas en la zona de Abando en la que podría haberse producido una víctima con heridas de arma blanca.

Desplazados a la zona, los agentes localizaron una botella de cristal rota y una camiseta blanca con restos de sangre, aunque no vieron a ninguna persona. Tras una búsqueda más exhaustiva, localizaron en la calle Isleta a un varón que presentaba las manos ensangrentadas, por lo que fue identificado por su posible implicación en una agresión.

A continuación, los ertzainas localizaron en la misma calle a un hombre que presentaba heridas sangrantes en la espalda y se encontraba acompañado de una mujer. Según su relato, el otro le había agredido en varias ocasiones con una botella de cristal rota, causándole heridas en la zona de la espalda.

La víctima fue evacuada al Hospital de Basurto para ser atendida, mientras que el presunto autor de la agresión, de 18 años de edad, fue detenido por un delito de lesiones. El acusado será puesto a disposición judicial tras concluirse las diligencias en comisaría.