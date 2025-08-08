Detenido en Bilbao por provocar daños en una fachada de un edificio de Atxuri tras quemar unos colchones en la calle

BILBAO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 48 años ha sido detenido la madrugada del viernes acusado de un delito de daños tras provocar un incendio en la fachada de un edificio del barrio de Atxuri, en Bilbao, al quemar unos colchones que se encontraban junto a un contenedor de basura.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, pasadas las 4.30 horas de la madrugada del viernes, una llamada a los servicios de emergencias ha alertado del incendio de unos colchones que se encontraban en la vía pública y cercanos a la fachada de una vivienda en el barrio de Atxuri.

Una patrulla de la Ertzaintza desplazada al lugar de los hechos ha notificado del fuego al cuerpo de Bomberos, por lo que procedieron a movilizar una dotación a la zona para su extinción. También se desplazó una ambulancia, aunque ninguna persona resultó herida, según fuentes policiales.

Los agentes localizaron en las inmediaciones del incendio a un hombre del que tuvieron conocimiento de que había estado grabando el fuego con un teléfono móvil. El varón fue detenido como presunto autor del delito de daños, tras realizar las indagaciones pertinentes, ha indicado la Ertzaintza.

El arrestado fue conducido a la Ertzainetxea de Bilbao para realizar las correspondientes diligencias policiales y está previsto que sea puesto a disposición judicial durante este viernes.