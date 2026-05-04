Detenido un conductor en Arrankudiaga sin carné y a bordo de un vehículo sustraído en Bilbao

Archivo - Detenido un conductor de 55 años en Markina tras comprobarse que portaba 35 bolsitas de estupefacientes para su venta - ERTZAINTZA - Archivo

BILBAO 4 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 23 años de edad, fue detenido este pasado domingo tras ser interceptado en un control preventivo de tráfico en Arrankudiaga (Bizkaia), cuando circulaba con un coche sustraído en Bilbao. Además, ha sido investigado por un delito contra la seguridad vial por no haber obtenido nunca el permiso de conducir, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Los hechos tuvieron lugar hacia las doce del mediodía de este pasado domingo, en la carretera BI-625, a su paso por el término de Arrankudiaga, durante un control preventivo de circulación.

Efectivos de la comisaría de Laudio pararon al conductor de un vehículo para realizarle las correspondientes pruebas de detección de alcohol y drogas, arrojando un resultado positivo en esta última. Además, el vehículo constaba a nombre de otra persona, indicando el implicado que se lo había dejado un amigo.

Una vez realizadas las pertinentes verificaciones, se pudo confirmar que el coche había sido sustraído en una calle de la capital vizcaína, donde su propietaria lo había dejado estacionado desde la tarde del sábado. Los agentes intervinientes también fueron informados desde el Centro de Coordinación de la Ertzaintza de que el conductor carecía de carné de conducir.

Ante tales evidencias, el hombre, 23 años, fue detenido por un delito de robo de uso de vehículo y se le han abierto diligencias como investigado por un delito contra la seguridad vial por no haber obtenido nunca el permiso de conducción.

El arrestado, que cuenta con antecedentes policiales, principalmente por hechos similares y otros contra la propiedad, fue puesto a disposición judicial en la misma jornada del domingo, después de quedar concluidas las oportunas diligencias.