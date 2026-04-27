Detenido en Durango (Bizkaia) tras agredir a un hombre con el que tuvo una discusión con un cuchillo

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo este domingo a un joven de 23 años como autor de un delito de lesiones graves tras haber herido con un cuchillo a un hombre con el que mantuvo una discusión en una vivienda de Durango, en Bizkaia.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el suceso se produjo alrededor de las ocho y cuarto de la tarde del domingo, cuando se solicitó presencia policial en una vivienda de Durango ya que se había producido una pelea.

Las dotaciones policiales desplazadas al lugar encontraron en el portal del edificio a un hombre, de 33 años, que tenía heridas sangrantes en la cabeza y en los brazos. Según explicó, había tenido un altercado con otro hombre en un piso del inmueble y este le había herido con un cuchillo.

Ante los hechos, se solicitó la presencia de personal sanitario debido a la gravedad de sus lesiones. En un primer momento, el herido se negó a su trasladado, pero finalmente fue evacuado al Hospital de Galdakao.

El presunto autor de la agresión, un joven de 23 años, bajó de la vivienda donde se habían producido los hechos al portal y se procedió a su arresto por un delito de lesiones. El detenido será puesto a disposición judicial una vez que se finalicen las diligencias policiales pertinentes.