Detenido en estado ebrio por amenazar de muerte a otro hombre y golpear a un policía en Vitoria-Gasteiz

VITORIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron en la tarde de este pasado jueves a un hombre, de 41 años, como presunto autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, tras golpear a un policía y amenazas de muerte a otro hombre.

En una nota, la Guardia Urbana ha trasladado este viernes que los hechos sucedieron sobre las 3.00 horas cuando el propietario de un establecimiento, ubicado en la calle Los Herrán, solicitó presencia policial, ya que un varón estaba golpeando las cristaleras del establecimiento.

Una vez en el lugar, los agentes fueron informados por el demandante de que un varón le había amenazado de muerte además de con quemar el local. El hombre fue localizado en el interior de una furgoneta estacionada en una plaza reservada para personas de movilidad reducida, a escasos metros del lugar.

Al percatarse de la presencia policial, el hombre se bajó del vehículo e intentó marcharse muy alterado, mientras gritaba y seguía profiriendo amenazas contra el dueño del establecimiento.

Los agentes lograron interceptarle y hallaron, tras identificarle, un cúter en el bolsillo de su pantalón. Asimismo se le realizó una prueba de alcoholemia, que arrojó resultado positivo, por lo que se le informó de que no podía conducir su vehículo y de que este iba a ser retirado al depósito municipal por una infracción de estacionamiento.

El varón abandonó el lugar, pero volvió minutos después, cuando la grúa municipal procedía a retirar su vehículo, arremetiendo contra uno de los agentes, motivo por el que, finalmente, fue detenido.