Detenido un hombre en Astigarraga por maltrato habitual a su mujer a la que intentó estrangular dos veces

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SAN SEBASTIÁN 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 59 años ha sido detenido en Astigarraga (Gipuzkoa) este sábado de madrugada acusado de maltrato habitual contra su mujer. En los últimos cinco días habría intentado estrangularla en dos ocasiones y le habría golpeado con un objeto contundente, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Una llamada del servicio de urgencias del Hospital Universitario de Donostia alertaba de la presencia de una mujer que manifestaba ser víctima de malos tratos por parte de su marido, con episodios de agresiones físicas en los últimos cinco días y la presencia de lesiones compatibles con los hechos relatados.

Un recurso policial acudió a atender a la víctima y, tras recibir el alta hospitalaria, la trasladaron a comisaría para la interposición de la correspondiente denuncia. La mujer, de 50 años, relató que en los últimos cinco días su marido habría tratado de estrangularla en dos ocasiones y le habría golpeado el cuerpo con un objeto contundente, por lo que presentaba lesiones en diferentes zonas del torso, extremidades superiores e inferiores y en la cabeza.

La víctima manifestó que la residencia del matrimonio se encuentra en Torrevieja, pero que, debido al trabajo de transportista del presunto agresor, de 59 años, era habitual que viajasen juntos. En este último viaje, el domingo 23 de agosto, el hombre habría intentado estrangularla en la cabina del camión, pero ante los gritos de ella y la presencia de más gente alrededor, el hombre paró.

Al día siguiente su marido la golpeó con un objeto contundente en diferentes partes del cuerpo y volvió a intentar estrangularla. Los días siguientes el hombre amenazó a la mujer con agredir a la hija que tienen en común, relató.

Finalmente, este viernes ante el temor de que el hombre cumpliese sus amenazas al retornar a su lugar de residencia, la mujer fingió encontrarse muy enferma, lo que motivó que el presunto agresor solicitase ayuda a un vigilante del aparcamiento en el que se encontraban estacionados en la localidad de Astigarraga, quien solicitó una ambulancia que trasladó a la mujer al hospital.

Una vez en el centro sanitario y, sin la presencia de su marido, la mujer se vio libre de relatar los últimos acontecimientos e indicar que el maltrato se venía produciendo desde hacía años. El hombre fue arrestado acusado de agresión física y malos tratos habituales sobre su esposa y trasladado a dependencias policiales donde ha permanecido hasta su puesta a disposición judicial.