Detenido un hombre en Irun en relación al hallazgo de un cadáver esta madrugada

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SAN SEBASTIÁN 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido este martes a un hombre de 29 años por su presunta implicación en la muerte de un hombre, encontrado con una herida por arma de fuego junto a una chabola en el barrio Belaskoenea de Irun.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, a las tres y media de esta tarde la Ertzaintza ha procedido a la detención de un hombre, de 29 años de edad, acusado del homicidio del varón cuyo cadáver ha sido encontrado esta mañana junto a una chabola en el barrio Belaskoenea de Irun.

El cadáver presentaba una herida por arma de fuego. La Ertzaintza continúa con las investigación para determinar la circunstancias que han rodeado este trágico suceso.