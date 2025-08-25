Detenido un hombre por realizar varios cargos fraudulentos en hoteles de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en San Sebastián, como autor de un delito de estafa, a un joven de 26 años que realizó diversos cargos fraudulentos en varios hoteles de la capital guipuzcoana. Al parecer, utilizó la técnica de 'smishing', consistente en hacerse con datos bancarios de víctimas a través de enlaces que permiten su hackeo.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el arrestado utilizaba números de tarjetas de crédito y claves que podrían haber sido conseguidas a través del citado método.

El pasado día 21 de agosto, responsables de un local hotelero de la capital guipuzcoana alertaron de la posibilidad de que un cliente hubiera efectuado un cargo a una tarjeta, cuyo propietario había denunciado esta operación como fraudulenta.

Agentes de la Ertzaintza se trasladaron al hotel y comprobaron que el sospechoso había realizado varios cargos, por valor de 884 euros, utilizando diferentes tarjetas de crédito. El modus operandi utilizado había sido introducir los números de las tarjetas directamente en el datáfono del establecimiento, sin utilizar una tarjeta física en la operación.

Según se pudo determinar, dos de los números de tarjetas utilizadas, estaban relacionadas con sendas denuncias presentadas en Cartagena y Granada, en las que las sus titulares habían sido engañados mediante técnicas de 'smishing', posiblemente "a través de un enlace falso para pagar una supuesta multa, en el que tuvieron que introducir sus datos bancarios para realizar la operación".

Esta técnica consiste en enviar un mensaje SMS a la víctima con algún pretexto, normalmente, incitándole a realizar un pago de forma apremiante por diversas razones, con el fin de descubrir el número de la tarjeta de crédito y su clave, utilizando un enlace que permite el hackeo.

La Ertzaintza pudo determinar que el sospechoso había realizado días anteriores otros cargos fraudulentos siguiendo el mismo sistema, tras alojarse en otros dos hoteles de San Sebastián.

Ante tales evidencias, se procedió al arresto del sospechoso acusado de un delito de estafa y falsedad documental, ya que portaba documentos de identificación falsificados. El detenido, de 26 años de edad, fue trasladado a dependencias policiales para realizar las correspondientes diligencias y posteriormente, ser puesto a disposición judicial.

La Ertzaintza continúa con la investigación para determinar la procedencia de los siete números de tarjetas bancarias que el arrestado ha utilizado para realizar los pagos fraudulentos en los establecimientos hoteleros.