Detenido un hombre por robar en una tienda de Vitoria-Gasteiz tras ser perseguido por la dependienta

VITORIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron en la tarde de este pasado martes a un varón, de 39 años, como presunto autor de un delito de robo con violencia, tras sustraer varios productos de una tienda y ser perseguido por la dependienta del local en su huída.

La Guardia Urbana ha informado este miércoles que los hechos sucedieron sobre las 14.45 horas cuando una patrulla fue requerida por la central de coordinación policial para dirigirse a un comercio de la calle Prado donde un varón había hurtado productos y, al ser recriminado por la empleada del establecimiento, había forcejeado con ella y huido a la carrera, siendo perseguido por misma.

La empleada le dio alcance en la intersección de la calle General Álava con la plaza General Loma, personándose inmediatamente la patrulla que procedió a identificar al hurtador que aún poseía los productos sustraídos.

Tras recoger manifestaciones de dicha trabajadora, así como de testigos de lo sucedido, y visionar las grabaciones del sistema de videovigilancia del supermercado donde se observaba cómo el hombre forcejeaba con la empleada y la empujaba para huir con su botín, se procedió a la detención.