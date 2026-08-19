Detenido tras intentar huir en patinete de la Ertzaintza en Iruña Oka cuando portaba una placa de hachís

Vehículos de Ertzaintza y Policía Local de Vitoria - SEGURIDAD

VITORIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido a un hombre de 25 años por un delito de tráfico de drogas tras ser sorprendido en Iruña Oka (Álava) en posesión de una placa de hachís de unos 100 gramos de peso y tratar de darse a la fuga con un patinete eléctrico.

Los hechos ocurrieron alrededor de las cuatro de la tarde de este pasado martes, cuando una patrulla en funciones de protección ciudadana observó cómo un individuo, que circulaba a bordo de un patinete eléctrico, realizaba una maniobra evasiva al percatarse de su presencia.

El joven trató de abandonar el lugar por un camino de tierra al mismo tiempo que manipulaba una mochila, según ha informado la Ertzaintza en un comunicado.

La dotación policial interceptó al implicado en las inmediaciones para proceder a su identificación y esclarecer el motivo de su huida. Entre sus pertenencias, le fue localizada una placa prensada de hachís, cuyo peso ascendía a unos 100 gramos, además de 235 euros, distribuidos en billetes de diversa cuantía. Ante tales evidencias, se procedió a la detención del sospechoso por un presunto delito de tráfico de drogas.