Detenido un joven de 19 años en Vitoria por robar una cadena de oro a un hombre violentamente e intentar fugarse

VITORIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 19 años ha sido detenido en Vitoria-Gasteiz por un presunto delito de robo con violencia, al sustraerle de un tirón una cadena de oro a un hombre mayor e intentar darse a la fuga, según ha informado la Policía Local.

Los hechos sucedieron pasadas las 18.00 horas de este pasado martes, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana fue requerida, a su paso por la calle Honduras con la plaza de la Constitución, por una joven que les indicó que habían robado a alguien y que el presunto autor de los hechos era un varón al que tenían a la vista.

Los agentes avisaron de lo sucedido por su emisora y observaron al joven, perseguido por otro, en dirección a la estación de autobuses. Instantes después, cuando llegaron a la parada del tranvía, el perseguidor había conseguido dar alcance al sospechoso, al que tenía retenido con ayuda de otro ciudadano.

Al parecer, poco antes, el joven había sustraído de un tirón una cadena de oro a un hombre mayor en la plaza de la Constitución, y uno de los testigos salió tras él.

Durante la persecución observó como el joven se introducía algo en la boca. Tras entrevistarse los agentes con la víctima, que presentaba una pequeña marca en el cuello, el presunto autor de los hechos fue detenido.