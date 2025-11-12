Detenido un joven de 20 años por apuñalar en la espalda a un hombre que "había ido a ver una pelea" en Vitoria-Gasteiz

VITORIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron en la tarde de este pasado martes a un varón, de 20 años, como presunto autor de un delito de lesiones, tras apuñalar en la espalda a un hombre que "había ido a ver una pelea" al parque de Aranbizkarra de la capital alavesa.

La Guardia Urbana ha informado que los hechos sucedieron sobre las 16.00 horas cuando una llamada al 092 desde un centro hospitalario alertó de la llegada de un varón con una puñalada en la espalda que requería puntos de sutura.

En vista de ello, una patrulla acudió al hospital para interesarse por la salud del herido y tratar de recabar información sobre lo sucedido. La víctima indicó que había acudido al parque de Aranbizkarra para observar una pelea y, en un momento dado, se le acercó un joven con una navaja, se abalanzó sobre él y lo apuñaló en la espalda, por lo que huyó del lugar y, al percatarse de que sangraba, solicitó una ambulancia.

El varón manifestó también que durante su traslado una persona se había puesto en contacto con él vía redes sociales, para informarle de los datos del presunto agresor. Con esta información, otros agentes acudieron al domicilio del presunto agresor y, si bien en un primer momento no se encontraba en la vivienda, finalmente, gracias a las gestiones policiales, el varón se personó en el lugar.

Las patrullas escucharon también su versión y, tras localizar la ropa que había utilizado durante la agresión y en vista de las lesiones que presentaba la víctima, procedieron a su detención.