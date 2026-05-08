Detenido un joven de 24 años por robar un patinete eléctrico en Vitoria-Gasteiz

Policía Local de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron en la mañana de este pasado jueves a un varón, de 24 años, como presunto autor de un delito de hurto de patinete eléctrico, según ha trasladado la Guardia Urbana en un comunicado.

Los hechos sucedieron en torno a las 8.30 horas cuando una patrulla que estaba realizando una intervención en la calle Canciller Ayala fue alertada de que un varón estaba forzando el candado de un patinete estacionado en la confluencia de las calles Jesús Guridi y Kutaísi con un sillín.

Los agentes se dirigieron al lugar y el varón, al verse sorprendido, emprendió la huida, aunque fue interceptado y detenido. Otra patrulla comprobó en el lugar de los hechos que había restos de sangre en el sillín utilizado para forzar el vehículo y que la base de este y su candado se encontraban rotos. Posteriormente, se hicieron las gestiones oportunas para devolver el patinete a su dueño, que apareció cuando se encontraban interviniendo.