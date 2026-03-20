Detenido un joven de 27 años en Vitoria por agredir físicamente a dos agentes de policía al pedirle que se identificara

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VITORIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 27 años de edad fue detenido este pasado miércoles en un centro comercial de la calle Zaramaga de Vitoria-Gasteiz por agredir físicamente a dos agentes de policía, tras pedirle que se identificara e intentar huir de ellos, según ha informado la Policía Local.

Los hechos se produjeron a las 16.30 horas del miércoles cuando una patrulla que se encontraba en la calle Zaramaga buscando al autor de un robo con violencia observó a su paso por el centro comercial de esa zona cómo un varón se ocultaba al paso de los agentes.

Los policías le ordenaron detenerse a los efectos de identificarlo y localizar el efecto sustraído a la víctima. Este huyó de los agentes, pero lograron interceptarlo unos metros más adelante.

El joven hizo caso omiso a la patrulla, mostrándose agresivo hacia ella. Empujó a uno de los policías inicialmente y lanzó patadas contra los dos, que impactaron en ellos ocasionándoles lesiones, por lo que fue detenido.