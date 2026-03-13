Detenido un pedófilo reincidente en Vitoria-Gasteiz por quebrantar medidas cautelares al sacar fotos a menores

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VITORIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 31 años condenado por abusos sexuales a menores y que se encuentra a la espera de juicio por reincidir ha sido detenido por la Policía Local en Vitoria-Gasteiz por quebrantar las medidas cautelares que se le habían impuesto, al acudir a una competición deportiva entre menores y sacar fotografías a los participantes.

Este hombre, arrestado este pasado jueves, se encontraba en libertad provisional a la espera de juicio por delitos de agresiones sexuales agravadas a menores de edad, ocurridas el pasado verano, según ha informado el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en un comunicado.

Dichas agresiones fueron cometidas, presuntamente, durante un permiso penitenciario mientras esta persona cumplía condena por otros abusos sexuales a menores cometidos en 2015.

La detención se produjo poco antes de las dos de la tarde de este pasado jueves en respuesta a una orden de la Unidad de Policía Judicial, tras conocer que el sospechoso había quebrantado la medida cautelar de prohibición de aproximarse a colegios, guarderías, parques infantiles o cualquier otro lugar frecuentado por menores.

El incumplimiento de las medidas cautelares se produjo el 7 de marzo, cuando el ahora detenido trató de hacer un regalo a un menor y obtener información personal sobre él para, días después, acudir a un partido de este y sacar fotografías tanto a él como a sus compañeros de equipo.

Una vez realizadas las oportunas gestiones para comprobar tales hechos y la vigencia de la medida, y averiguar el domicilio del varón, los agentes acudieron a su domicilio y procedieron a su detención.