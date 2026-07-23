Detenido en Portugalete tras robar en dos supermercados y a una mujer con la que contrató un servicio sexual

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un delincuente habitual de 31 años ha sido detenido en Portugalete (Bizkaia) tras robar en pocas horas en dos supermercados y a una mujer con la que contrató un servicio sexual, a la que arrebató el bolso de manera violenta, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Sobre las 15.00 horas del pasado lunes, la Policía Municipal de Portugalete acudió al aviso de una sustracción de dinero en un supermercado. El autor, en su huida por la vía pública, empujó a una mujer que intentaba cortarle el paso y provocó la caída de un motociclista, con el que mantuvo una trifulca, antes de abandonar el lugar.

El segundo robo sucedió a las 21.30 horas de ese mismo día en otro supermercado de Portugalete. El autor, que vestía una sudadera con capucha, había cogido varios productos y, al pasar por caja para pagar, aprovechó que la trabajadora abría la caja registradora para introducir la mano y sustraer los billetes. Luego salió corriendo hacia la calle, pero en su huida un ciudadano se enfrentó al ladrón y trató de retenerlo en el suelo.

En ese momento el agresor cogió un objeto cortante y lanzó un ataque al varón que había intervenido, hiriéndole a la altura del tríceps del brazo izquierdo. Seguidamente, el autor se dio a la fuga.

El herido sangraba de manera abundante del brazo y una patrulla de la Ertzaintza que llegó al lugar le realizó una primera asistencia sanitaria para cortar la hemorragia. La víctima, de 37 años, fue trasladado en ambulancia al Hospital de Cruces.

La Ertzaintza y la Policía Municipal de Portugalete investigaban lo ocurrido y pusieron en alerta a sus patrullas. Uno de los recursos policiales de la Ertzaintza localizó a las 01.30 horas del martes en una calle céntrica de Portugalete al implicado como presunto autor en ambos delitos. A la llegada de los agentes, el hombre arrojó al suelo un cuchillo, que llevaba entre sus pertenencias. La patrulla procedió a la detención por presuntos delitos de robo con violencia y lesiones.

TRES HECHOS DELICTIVOS EN 9 HORAS

Después de producirse la detención, la Ertzaintza tuvo conocimiento de un nuevo hecho delictivo cometido por el varón esa misma medianoche, poco antes de ser arrestado. Al parecer, contrató un servicio sexual con una mujer, a la que recibió en su domicilio y, en compañía de otra persona, le robaron el bolso de manera violenta.

La víctima salió huyendo del domicilio, perseguida por el varón que guardaba un cuchillo en la parte trasera de su pantalón. La Ertzaintza también ha abierto diligencias como investigada a la segunda persona que participó en este último delito, una mujer de 41 años.

El detenido cuenta con diversos antecedentes policiales y ha sido puesto este jueves a disposición del Juzgado de Guardia de Barakaldo al finalizar las diligencias en la Ertzain-etxea de Muskiz.