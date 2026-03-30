Detenido un presunto 'camello' que huía de otros traficantes tras entregarse a la Policía en Vitoria-Gasteiz

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VITORIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre que transportaba 40 placas de hachís en su vehículo ha sido detenido en Vitoria-Gasteiz como presunto autor de un delito contra la salud pública tras entregarse a la Policía Local tras ser perseguido por otros supuestos traficantes con los que tenía "problemas de drogas".

Los hechos se produjeron sobre las 23.30 horas de este pasado sábado, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana fue requerida por un conductor que indicaba que estaba siendo perseguido por varios vehículos.

El conductor, que explicó a los agentes que tenía "problemas de drogas", estaba muy asustado y entregó a los policías más de 40 placas de hachís que ocultaba en su vehículo, según ha informado el Ayuntamiento de Vitoria en un comunicado.

Tras ser identificado y registrado superficialmente, se hallaron en su poder 400 euros en billetes de 50, por lo que fue detenido por un delito contra la salud pública por poseer hallarse en posesión de droa, supuestamente dedicada al tr*fico de estupefacientes. En el transcurso de la investigación sobre estos hechos se detuvo a otro varón.