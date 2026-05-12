Detenido por un presunto delito de agresión sexual en una residencia de estudiantes en Arrasate (Gipuzkoa)

Vehículo de la Ertzaintza - IREKIA

SAN SEBASTIÁN 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha procedido a la detención de un hombre, de 22 años, como resultado de una investigación abierta tras ser interpuesta por una joven en Arrasate (Gipuzkoa) una denuncia por un presunto delito de agresión sexual sucedido en una residencia de estudiantes.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el pasado viernes una joven, de 22 años, denunció ante la Ertzaintza haber sido víctima de una agresión sexual. Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de febrero en una residencia de estudiantes ubicada en el municipio guipuzcoano.

La Ertzaintza puso en marcha la correspondiente investigación y como resultado de las misma este pasado lunes se procedió a la detención del presunto autor de los hechos, un hombre de 22 años, acusado de un delito de agresión sexual. Una vez finalizadas las diligencias en dependencias policiales el arrestado ha sido puesto a disposición judicial.