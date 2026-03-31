Detenido en San Sebastián cuando trataba de robar un coche al ser sorprendido manipulando el maletero

Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en San Sebastián a un hombre que fue sorprendido manipulando el maletero de un coche. En el registro del sospechoso se le localizaron las llaves de otro coche que habían sido sustraídas previamente en un concesionario de la zona.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos ocurrieron este pasado lunes al mediodía en el barrio donostiarra de Gros, cuando agentes no uniformados de la Ertzaintza observaron a un hombre en actitud sospechosa vigilando la entrada y salida de vehículos de la zona.

Poco después, el sospechoso se acercó a un coche estacionado y, tras manipular el maletero, accedió al interior del vehículo. En ese momento, se acercaron patrullas uniformadas para identificarle pero, al ver a los agentes, emprendió la huida, aunque estos lograron darle alcance poco después.

En el registro de la persona, le localizaron las llaves de un coche que, tras hacer las pesquisas necesarias, se comprobó que habían sido sustraídas de un concesionario de la zona momentos antes. Así, se procedió a la detención del hombre por un delito de hurto en grado de tentativa y un delito de hurto de las llaves.

El detenido, de 30 años, que cuenta con antecedentes por este tipo de hechos, fue conducido a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes y posteriormente será puesto a disposición judicial.