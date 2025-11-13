Detenido en Tolosa (Gipuzkoa) un hombre acusado de asaltar a un viandante cuando caminaba por un subterráneo

SAN SEBASTIÁN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido este pasado miércoles a un hombre acusado de asaltar a un viandante el pasado mes de septiembre cuando caminaba por un subterráneo de Tolosa (Gipuzkoa). La información facilitada por la víctima ha permitido la identificación y posterior arresto del autor del robo.

Según ha comunicado el Departamento vasco de Seguridad, el robo se perpetró la noche del pasado día 6 de septiembre cuando la víctima, un hombre de 25 años, caminaba de regreso a su domicilio y fue abordado por un individuo en el interior de un paso subterráneo en Tolosa.

El asaltante extrajo un objeto punzante, presumiblemente una navaja y, tras amenazarle con ella, le ordenó entregarle la mochila y un sobre con dinero que portaba. Posteriormente el ladrón huyó del lugar. La víctima presentó una denuncia ante la Ertzaintza en la que facilitó una descripción del presunto autor, así como cierta información sobre su posible paradero.

Tras realizar la correspondiente investigación, los agentes investigadores consiguieron identificar al presunto asaltante que fue arrestado este pasado miércoles en un local hostelero de Tolosa. El detenido, de 28 años, fue trasladado a la Ertzain-etxea de Oria para realizar las correspondientes diligencias, y una vez finalizadas, será puesto a disposición judicial.