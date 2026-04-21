Detenido un varón de 47 años por agredir a su pareja sentimental en Vitoria-Gasteiz

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VITORIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron este pasado lunes por la tarde a un varón, de 47 años, como presunto autor de un delito de lesiones a pareja sentimental en el ámbito de la violencia de género.

Según ha trasladado la Guardia Urbana, los hechos sucedieron alrededor de las 15.30 horas cuando una llamada al 092 alertó de una fuerte discusión de pareja, escuchándose gritos y golpes en un domicilio del barrio El Anglo.

Una patrulla se personó en el lugar y, tras entrevistarse separadamente con ambos y escuchar sus manifestaciones, procedió a la detención del presunto agresor en vista de las lesiones de la fémina.