Detenido en Vitoria por conducir en zig-zag, bajo los efectos del alcohol e invadiendo el carril contrario

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VITORIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 55 años ha sido detenido en Vitoria-Gasteiz por conducir bajo los efectos del alcohol, en zig-zag e invadiendo el carril contrario.

Según ha informado el Ayuntamiento de Vitoria, los hechos sucedieron poco antes de medianoche de este pasado miércoles. Una patrulla de la Ertzaintza observó cómo un turismo transitaba por la avenida de los Olmos a una velocidad anormalmente reducida.

El coche invadió continuamente el carril contrario y realizó la conducción en zig-zag. Posteriormente, en las pruebas de alcoholemia, arrojó un resultado de 0,77-0,74 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.