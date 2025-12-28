Detenido en Zamudio (Bizkaia) por intentar alquilar un vehículo con un documento de identidad falso

Archivo - Coche de Ertzaintza en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 39 años de edad fue detenido este sábado en Zamudio (Bizkaia) acusado de los delitos de falsedad documental y apropiación indebida en grado de tentativa tras intentar alquilar un vehículo con un documento de identidad falsificado.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos ocurrieron el sábado hacia las 11.30 horas en una empresa de alquiler de vehículos de la localidad de Zamudio. Algunos empleados reclamaron la presencia de la Ertzaintza ya que un cliente trataba de alquilar una furgoneta con una documentación que no ofrecía fiabilidad.

Desplazados al lugar, los agentes certificaron que la documentación que había mostrado el cliente no se correspondía con su identidad real. Además, constataron que el detenido había sido denunciado previamente por apropiarse de un vehículo de alquiler que no devolvió.

El hombre fue detenido por los presuntos delitos de falsedad documental y apropiación indebida en grado de tentativa, y permanece en dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial.