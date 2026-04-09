Detenidos por agredir a un joven en Usansolo tras acudir a una cita de un servicio de prostitución

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BILBAO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres hombres, de entre 27 y 36 años de edad, han sido detenidos acusados de golpear y agredir con un cuchillo a un joven de 23 años en una vivienda de la localidad vizcaína de Usansolo, a la que había acudido tras concertar un servicio de prostitución a través de una aplicación de mensajería, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Alrededor de la una y veinte de la madrugada de este pasado miércoles, se solicitó presencia policial en Usansolo ya que, al parecer, una persona había sido víctima de una agresión a la entrada de una vivienda de este municipio.

Las patrullas desplazadas al lugar encontraron a un joven de 23 años con heridas sangrantes en las manos que, al parecer, se habían producido al defenderse de una agresión con arma blanca. Esta persona fue trasladada por una ambulancia al hospital de la localidad.

En el lugar del incidente se identificó a tres hombres por su posible implicación en los hechos. Los tres fueron detenidos horas más tarde, una vez que avanzó la investigación para aclarar lo sucedido.

Según se denunció, el agredido había concertado un servicio de prostitución a través de una aplicación de mensajería y se le había citado en esa dirección. Cuando llamó a la puerta fue recibido por los tres arrestados, quienes le golpearon y, además, uno de ellos le hirió con un cuchillo.

La Ertzaintza realizó una inspección del domicilio, en el que se ocuparon varias evidencias relacionadas con los hechos. Los tres detenidos, de 27, 29 y 36 años y dos de ellos con antecedentes policiales por varios hurtos y robos, fueron trasladados a dependencias policiales para realizar las correspondientes diligencias. Una vez finalizadas, serán puestos a disposición judicial en las próximas horas.