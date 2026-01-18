Detenidos en Bedia cuatro jóvenes por realizar grafitis en una unidad de Euskotren

Grafitis realizados en un tren en Bedia (Bizkaia). - ERTZAINTZA

BILBAO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro jóvenes han sido detenidos por un delito de daños y otro de desórdenes públicos después de poner una barricada en la vía del ferrocarril y realizar pintadas en una unidad de Euskotren en la estación de la localidad vizcaína de Bedia, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Los hechos se han registrado sobre las 00.15 horas de este domingo. Varios recursos de la Ertzaintza, que se encontraban realizando labores de Protección Ciudadana, han sido requeridos para que se dirigieran a la estación de Euskotren del barrio Barroeta de Bedia, ya que se había recibido un aviso al teléfono SOS Deiak-112 desde el personal del puesto de mando.

Según el testimonio de un vigilante de seguridad de la estación y del maquinista de un tren que realizaba la ruta Bilbao-San Sebastián, habían observado a varias personas vestidas de negro y encapuchadas esperando en uno de los andenes de la estación.

Aprovechando que el tren estaba parado momentáneamente para efectuar una parada reglamentaria, los encapuchados habían arrojado a la vía un palé frente a la parte delantera del tren en forma de barricada, para impedir que la unidad de Euskotren siguiera su ruta.

Asimismo, "actuando de forma conjunta y coordinada y tras lograr impedir que el tren continuara circulando", las personas encapuchadas accedieron a las vías del tren para realizar los grafitis y posteriormente huir del lugar.

Con la información obtenida, la Ertzaintza ha establecido un dispositivo policial en diferentes puntos de las inmediaciones de la estación de Bedia.

Uno de los recursos del dispositivo se ha personado en el barrio Asteitza y ha localizado en la parte trasera de una nave industrial un turismo cuyo motor estaba apagado, pero aún caliente, "signo de que acababa de ser utilizado", por lo que los agentes han permanecido en las inmediaciones a la espera de que alguien lo utilizara. Sobre las 2.30 horas, la Ertzaintza ha interceptado el coche cuando intentaba acceder a la N-240 desde Asteitza.

Al acercarse, los ertzainas han apreciado un fuerte olor a pintura y han requerido a sus cuatro ocupantes que salieran del vehículos, comprobando que todos ellos tenían manchas recientes de pintura en la ropa, ha explicado Seguridad.

32 ESPRAYS

Tras un registro del vehículo, los ertzainas han localizado 32 esprays de pintura de diversos colores que coincidían con los observados en los grafitis de la unidad de tren.

Los agentes han procedido a la detención de los cuatro hombres, dos de ellos de 21 años, otro de 20 años y un cuarto de 18 años, por un delito de daños por las pintadas en el tren y otro de desórdenes públicos por obstaculizar una vía férrea.

Los acusados han sido trasladados a dependencias de la Comisaría de Durango para la realizar las diligencias pertinentes y serán puestos a disposición judicial en las próximas horas.