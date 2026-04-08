Detenidos en Bizkaia cinco integrantes de una organización dedicada al tráfico de grandes cantidades de speed - POLICÍA NACIONAL

BILBAO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cinco supuestos integrantes de una organización dedicada al tráfico de grandes cantidades de speed, han sido detenidos en diferentes localidades de Bizkaia cuando intentaban entregar un cargamento de casi 300 kilos de sulfato de anfetamina.

Según ha informado la Policía Nacional, esta operación contra el narcotráfico y el crimen organizado se desarrolló el pasado mes, cuando los agentes interceptaron en la localidad vizcaína de Mungia un cargamento de 287 kilos de sulfato de anfetamina -speed- que los investigados pretendían suministrar a terceros.

En esta intervención, llevada a cabo con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones (GEO), se procedió al arresto de tres personas. Posteriormente, se solicitó al juez la entrada y registro de cuatro inmuebles, domicilios de los investigados, en las localidades de Bilbao y Galdakao, donde hallaron otros 6,5 kilos de sulfato de anfetamina, 300 gramos de cocaína y 700 gramos de hachís dispuestos para su venta, además de diversas cantidades de euros y dólares americanos en efectivo.

Un día después, fueron localizadas y detenidas otras dos personas relacionadas con el transporte de sustancia estupefaciente y que había logrado evadirse de la anterior la actuación policial. Hasta la fecha, se ha procedido al bloqueo preventivo de ocho bienes inmuebles de los investigados, así como al bloqueo de todas sus cuentas bancarias.