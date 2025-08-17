Detenidos cuatro hombres de entre 18 y 33 años en San Sebastián por vender sustancias estupefacientes en la Parte Vieja

SAN SEBASTIÁN 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro hombres de entre 18 y 33 años fueron detenidos la madrugada de este sábado en San Sebastián acusados de un delito de tráfico de drogas cuando agentes no uniformados observaron que se acercaban a diferentes grupos de personas a ofrecer, presuntamente, sustancias estupefacientes en una zona concurrida de la Parte Vieja de la ciudad.

Los agentes no uniformados observaron sobre las tres de la madrugada de este sábado que dos hombres ofrecían a diversas personas sustancias estupefacientes y, cuando alguien aceptaba, acudían donde un tercer hombre que les facilitaba la sustancia y, una vez cobrado el importe económico, entregaban el dinero a un cuarto hombre, que lo guardaba, según ha informado la Ertzaintza.

Los agentes solicitaron entonces apoyo a la Guardia Municipal que estaba presente en el lugar para colaborar en las labores de traslado e identificación de los sospechosos.

Los cuatro hombres, de entre 18 y 33 años, fueron detenidos acusados de un presunto delito de tráfico de drogas. De ellos, el portador de la sustancia estupefaciente, presumiblemente éxtasis, de 24 años, contaba con antecedentes por hechos similares y, a su vez, el receptador del dinero, de 21 años, también fue acusado de atentado a agentes de la autoridad, al resistirse al arresto.

Los agentes incautaron pastillas de sustancia presuntamente estupefaciente, posiblemente éxtasis, y dinero. Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y puestos a disposición judicial este sábado por la tarde.