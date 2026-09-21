Detenidos dos hombres en una plantación de marihuana, con 300 plantas, en una zona boscosa de Aretxabaleta

Plantación de marihuana en Aretxabaleta. - ERTZAINTZA

SAN SEBASTIÁN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en la localidad guipuzcoana de Aretxabaleta a dos hombres, de 36 y 26 años, que se encontraban en una plantación de marihuana, con cerca de 300 plantas, en una zona arbolada del citado municipio guipuzcoano.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, este pasado domingo sobre las ocho de la tarde una patrulla de la Ertzain-etxea de Deba Urola detectó un fuerte olor a marihuana a la altura de unas huertas del municipio de Aretxabaleta. El recurso policial procedió a realizar una inspección visual de las inmediaciones.

Los ertzainas se encontraron con dos varones que salían de la zona atravesando por varias huertas valladas y que también desprendían un olor compatible con el de la marihuana.

En una primera comprobación, se encontraron unas 50 plantas dentro de dos invernaderos y posteriormente en una zona superior, entre árboles, una plantación mayor.

Este segundo cultivo contaba con más de 200 plantas, "en un avanzado estado de floración", localizando, además, "una instalación de regadío con varios bidones de mil litros de capacidad y con bolsas de abono para cuidado y crecimiento de la plantación".

Las patrullas identificaron a los dos hombres presentes en la zona como responsables de dicho cultivo de marihuana. Por este motivo, procedieron a la detención de ambos, uno de 36 años y el segundo, de 26 años. Los dos arrestados serán puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Bergara al finalizar las diligencias policiales en la Ertzain-etxea.