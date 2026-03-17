Detenidos un hombre de 76 años y una mujer de 38 por agresión sexual en Bilbao

Archivo - Coche patrulla de la Policía Municipal de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 76 años de edad y una mujer de 38 fueron detenidos el pasado domingo en Bilbao por la Policía Municipal acusados de un delito de agresión sexual a otra mujer, según han informado fuentes municipales.

Los hechos denunciados ocurrieron pasadas las 5.00 horas del pasado domingo, en un domicilio del barrio bilbaíno de Santutxu, en la calle Karmelo.

Al parecer la víctima, que ha presentado una denuncia por agresión sexual, subió a un piso con un conocido y dos mujeres más. Una vez en la vivienda, la mujer ha denunciado que le realizaron tocamientos sin su consentimiento y abandonó el piso.

Tras dar aviso a la Policía Municipal, los agentes accedieron a la vivienda y practicaron las detenciones de un varón de 78 años y una mujer de 38 años. La tercera mujer que se encontraba en el piso fue considerada testigo de los hechos, por lo que tendrá que declarar sobre lo que presenció.