Detenidos en San Sebastián tras robar una docena de cupones de la ONCE a un vendedor invidente

SAN SEBASTIÁN 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo este pasado jueves a dos hombres, de 26 y 27 años, acusados de un delito de hurto tras sustraer una docena de cupones de la ONCE a un vendedor invidente en el barrio Gros de la capital guipuzcoana. Los recursos policiales localizaron a los dos sospechosos, cuya descripción coincidía con la facilitada por un testigo.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad en un comunicado, el incidente se produjo a las doce y diez del mediodía, cuando dos individuos se acercaron a un puesto de venta de la ONCE. Mientras uno de ellos entretenía al vendedor, un hombre invidente de 45 años, el otro introdujo la mano en el interior del puesto y le arrebató una docena de cupones. Un testigo observó la sustracción y alertó a la Ertzaintza del robo, facilitando una descripción de los dos presuntos autores.

Poco después, agentes de la Ertzaintza localizaron a los dos sospechosos mientras uno de ellos portaba los cupones sustraídos, ante lo que se procedió al arresto de los dos hombres, acusados de un delito de hurto, y a devolver los boletos al vendedor.

Los detenidos, el más joven de ellos con antecedentes policiales, fueron trasladados a dependencias policiales para realizar las correspondientes diligencias y, una vez finalizadas, fueron puestos a disposición judicial.