El 'Día de la Mina' pone en valor el legado singular de los paisajes mineros de Montaña Alavesa

'Día De La Mina' - DFA

VITORIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del 'Día de la Mina' se celebrará el próximo 17 de mayo para poner en valor los paisajes mineros de asfaltos naturales de Montaña Alavesa, que constituyen un referente en la recuperación sostenible de un entorno que alberga un valioso patrimonio natural e industrial ligado a la minería del asfalto en Álava.

Así lo ha destacado la diputada de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Saray Zárate, quien ha señalado que la iniciativa pretende "poner en valor el patrimonio minero de la comarca mediante una propuesta que aúna cultura, experiencias y gastronomía en un entorno único, fomentando, además, la participación de la ciudadanía que permita sentar las bases de la conmemoración, el próximo año, del centenario del ferrocarril vasco-navarro".

El programa de actividades contempla visitas guiadas a la Mina Lucia, a las 10.30, 11.45 y 13.00 horas, en una experiencia singular. Concretamente, el recorrido por este espacio propone una visita guiada y "catada" que incluirá en varios puntos del itinerario la degustación de pintxos, a cargo de establecimientos hosteleros de la comarca y elaborados con producto local de Montaña Alavesa.

El 'Día de la Mina' va a servir ,además, para convertir el exterior de la antigua estación de Atauri en un plato de rodaje al aire libre que va a conjugar un experiencia artística y participativa vinculada al centenario del ferrocarril vasconavarro. "Un espacio simbólico en el que recrear escenas ambientadas en 1927, recuperar historias, la memoria del ferrocarril y la minera a través de los testimonios y las historias personales.", ha mencionado Zárate.

También se han previsto dos paseos guiados interpretativos entre Atauri y Antoñana. El primero de ellos tendrá lugar a las 11.45 (unos 5 kilómetros) y a las 13.00 un segundo paseo entre Atauri y Asfaltokia (antigua estación de Atauri). Ambos partirán del pórtico de la iglesia de la Asunción de Atauri y permitirán descubrir la singularidad medioambiental de la zona, la flora y fauna del entorno y la importancia de la vía verde.

Durante toda la jornada se dispondrá de un espacio dedicado al público infantil con talleres de dibujo, manualidades y relatos de temática minera y el asfalto natural.

TRANSPORTE GRATUITO

Con el fin de favorecer el acceso a las actividades programadas para esta jornada, el Departamento de Desarrollo Económico y Sostenibilidad pondrá a disposición de la ciudadanía autobuses gratuitos para facilitar el disfrute. El primer autobús saldrá a las 9.30 horas de la gasolinera de Goya con llegada a Atauri a las 10.05 y una segunda expedición partirá desde el mismo punto a las 11.00 con llegada prevista para las 11.35 horas.

Para la vuelta, el autobús realizará el itinerario inverso con salida en Atauri a las 12.30 y llegada a las 13.00 horas a la gasolinera Goya de Vitoria-Gasteiz. Y otro servicio con salida desde Antoñana a las 14.15, pasando por Asfaltokia (antigua estación de Atauri) a las 14.30 y por Atauri a las 14.45 con llegada a las 15.15 a Vitoria-Gasteiz.

Tanto para utilizar el servicio de autobús como para participar en las visitas "catadas" y los paseos comentados es imprescindible inscribirse previamente en el teléfono 639 31 07 79.