Díez Antxustegi (PNV) dice que EH Bildu "no está a la altura" en el debate sobre la reforma fiscal

Afirma que están dispuestos a hablar "con todos los que quieren escuchar y mejorar nuestra propuesta"

BILBAO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha asegurado este jueves que EH Bildu "no está a la altura" en el debate sobre la reforma fiscal que se está llevando a cabo en Euskadi, aunque se ha mostrado abierto a "hablar con todos los que quieran escuchar nuestra propuesta, negociar y mejorarla".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Díez Antxustegi ha afirmado que quiere ser "optimista" ante la posibilidad de sacar adelante la reforma fiscal, porque cree que, "en estos momentos, la sociedad vasca no puede aceptar que la clara propuesta que le hemos hecho no salga adelante".

El dirigente jeltzale ha recordado que entre las medidas planteadas en la propuesta de PNV y PSE-EE se encuentran, entre otras, "eximir de hacer la Declaración de la Renta a los que tienen ingresos menores de 19.000 euros, que las deducciones no tengan tope en el primer año y que, por lo tanto, los receptores del salario mínimo y los jóvenes que compren casa tengan menos impuestos el primer año".

Así, Díez Antxustegi ha asegurado que han identificado "muy bien" cuales "son los retos que tiene este país en la actualidad", y ha considerado que "esa identificación es bastante compartida por parte de todos los partidos".

"Hemos puesto medidas concretas y decir que no a esas medidas es muy difícil. EH Bildu ha dicho que no, y entiendo que debe ser muy difícil que no quieres que los que cobran menos paguen menos impuestos, debe ser muy difícil explicar por qué estás en contra de que los jóvenes paguen menos impuestos cuando ahorran o cuando se compran una casa", ha explicado.

En su opinión, lo que ha hecho EH Bildu ha sido "meter ruido y hacer una propuesta sin ninguna concreción o directamente no hacer ninguna propuesta". "Sabemos lo que no quieren -ha añadido-, pero aún desconocemos qué es lo que quieren, porque no han hecho una propuesta seria".

"Muchas veces hemos escuchado a EH Bildu decir que necesitamos debates de alto nivel en este país, pero, cuando ponemos encima de la mesa un debate de alto nivel con medidas concretas, no están a la altura, no dan el nivel y lo que hacen es decir 'no quiero esto, no me gusta esto', y presentan una enmienda a la totalidad y unas enmiendas parciales muy generales", ha lamentado.

Por ello, ha considerado que "la sociedad vasca, los jóvenes, los que cobran menos, los que quieren conseguir una vivienda o los que tienen hijos pequeños necesitan una explicación", por parte de EH Bildu, sobre "por qué no quiere que esas medidas salgan adelante".

Además, ha instado a la formación soberanista a que "ponga un proyecto encima de la mesa", ya que, en su opinión, "cuando dices que eres un partido de gobierno, no vale sólo decir que 'estoy en contra o no me gusta esto', sino que debemos proponer un proyecto alternativo, y EH Bildu no lo ha hecho en estos momentos".

DIALOGO "CON TODOS"

En todo caso, Joseba Díez Antxustegi ha asegurado que PNV y PSE-EE están dispuestos a hablar "con todos, y con todos es con todos los que quieren escuchar nuestra propuesta, dialogar y mejorarla, a excepción de Vox, cómo no".

"Nosotros no vamos a poner un cordón sanitario a ningún partido, porque creemos que la cuestión no es con quién lo hacemos, sino qué hacemos y para qué. Eso es lo que nos pide la sociedad vasca, y yo sé que los que cobran rentas más bajas no están pensando si lo vamos a hacer con PP, Podemos o EH Bildu", ha asegurado.

En este sentido, y ante el rechazo a pactar la reforma fiscal con el PP expresado por el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, el dirigente jeltzale ha señalado que "lo que está claro es PSE y PNV hemos hecho una propuesta muy clara a la sociedad vasca, y ahora se va a dar un proceso en las juntas generales en el que habrá oportunidad de negociar sobre los contenidos".

"Tenemos que hablar en torno a los contenidos en estos momentos, no tanto en torno a los partidos -ha insistido-. La gente en la calle nos pide que hablemos sobre las medidas que de verdad les van a hacer la vida más fácil, y hemos hecho una propuesta con medidas concretas y en torno a ella deberemos hablar y negociar, no por nosotros, por hacerles un favor a los partidos del gobierno, sino porque vamos a favorecer a la sociedad vasca, y especialmente a los que más lo necesitan".

Por todo ello, Joseba Díez Antxustegi ha concluido asegurando que tanto PNV como PSE-EE tienen "una voluntad de acuerdo muy abierta" y que, si EH Bildu, PP o Podemos "ponen medidas concretas encima de la mesa, nosotros estamos dispuestos a negociar".