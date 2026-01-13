La Diócesis de Vitoria organiza una conferencia para prevenir el suicidio en adolescentes y jóvenes

Archivo - Charla sobre los jóvenes y el suicidio - DIÓCESIS DE VITORIA - Archivo

VITORIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Vitoria ha organizado una conferencia para prevenir el suicidio en adolescentes y jóvenes que impartirá este próximo viernes el psiquiatra Iñaki Zorrilla, jefe de sección en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Santiago, profesor de Medicina en la UPV-EHU y responsable de investigación en salud mental e infancia en BioAraba.

En un comunicado, la Diócesis ha informado de que la charla se llevará a cabo a las 17.30 horas en el Aula San Pablo, abierta a todo el público y dirigida especialmente a padres, docentes, profesionales de la salud y personas que trabajan con adolescentes y jóvenes o les acompañan en sus procesos de maduración.

Respecto al ponente, ha explicado que Zorrilla fue premiado por la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental por su tesis doctoral con calificación de sobresaliente 'cum laudem'. Además, participó en la elaboración de la estrategia de prevención del suicidio en Euskadi, encargada por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.