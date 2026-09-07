DIPC pone en marcha un nuevo programa de encuentros científicos para impulsar la investigación colaborativa

DIPC Lanza Un Nuevo Programa Internacional De Encuentros Científicos Para Impulsar La Investigación Colaborativa - DIPC

SAN SEBASTIÁN 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Donostia International Physics Center (DIPC) de San Sebastián ha puesto en marcha este mes el nuevo programa de encuentros científicos 'SPARK - Sessions in Physics: Advancing Research and Knowledge', que reunirá cada año a investigadores e investigadoras de todo el mundo para "abordar desafíos científicos de vanguardia en un entorno colaborativo e interdisciplinar".

En un comunicado, DIPC ha informado de que cada edición reunirá durante cuatro semanas a alrededor de 50 científicos y científicas de ámbito local, nacional e internacional en las instalaciones del centro.

A través de un formato intensivo, basado en colaboraciones en pequeños grupos, seminarios informales, tutoriales y conferencias, las personas participantes trabajarán conjuntamente sobre un tema de investigación específico, fomentando un entorno abierto para el debate científico y la generación de nuevas perspectivas.

La edición inaugural estará dedicada a 'Materia cuántica exótica y estrategias para su medición y control', un área de investigación con un gran potencial para ampliar el conocimiento de los sistemas cuánticos complejos y sus aplicaciones futuras.

El taller reunirá a expertos que trabajan con diferentes plataformas cuánticas, junto con investigadores teóricos especializados en el desarrollo de métodos para describir los efectos cuánticos de muchos cuerpos.

Entre los participantes, se encuentran Francesca Ferlaino, reconocida como Científica del Año 2025 en Austria y referente internacional en el estudio de la materia cuántica; y el físico Ignacio Cirac, director de la División de Teoría del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica.

El programa diario de actividades será diseñado y gestionado por los propios asistentes, con el apoyo de la organización, lo que permitirá "adaptar el desarrollo del encuentro a las necesidades científicas que vayan surgiendo durante las semanas de trabajo".

Este modelo pretende, según los organizadores, "generar un ambiente dinámico y altamente interactivo, en el que el intercambio continuo de conocimientos impulse la creatividad y la aparición de nuevas ideas".

Además, las personas participantes se alojarán en instalaciones facilitadas por el DIPC. Con SPARK, el DIPC aspira a "consolidar una nueva cita anual dedicada a la investigación de excelencia en física".